Стало известно, сколько спортсменов из Беларуси выступят на Олимпиаде-2024 в Париже

Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь сообщил, что на Олимпийских играх — 2024 в Париже выступят 16 спортсменов.

Белорусские спортсмены выступят в девяти видах спорта: в велоспорте (шоссе), академической гребле, плавании, пулевой стрельбе, прыжках на батуте, греко‑римской борьбе, гребле на байдарках, таэквондо и тяжёлой атлетике.

В итоговый список вошли: Абубакар Хаслаханов (греко‑римская борьба), Анна Терех (велоспорт), Евгений Золотой, Татьяна Климович (академическая гребля), Владислав Кравец, Юлия Трушкина (гребля на байдарках и каноэ), Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай, Алина Змушко (плавание), Виолетта Бордиловская, Иван Литвинович (прыжки на батуте), Дарья Чуприс, Александра Петрова (пулевая стрельба), Георгий Гурциев (тхэквондо), Сюзанна Володько, Евгений Тихонцов (тяжёлая атлетика). Ранее все спортсмены получили приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) и приняли их.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены на них смогут выступить исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта.