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«Это похоже на тюрьму». В Париже установили 44 тысячи ограждений перед Олимпиадой

«Это похоже на тюрьму». В Париже установили 44 тысячи ограждений перед Олимпиадой
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В Париже перед Олимпийским играми установили 44 тысячи решётчатых ограждений в целях обеспечения безопасности объектов на улицах города. Об этом сообщает RMC Sport.

«Это похоже на тюрьму», – отметил один из туристов.

Барьеры, которые мешают передвижению, не очень хорошо воспринимаются некоторыми местными жителями и туристами. Сообщается, что после 26 июля, дня церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года, ворота будут демонтированы, а пропускные пункты – установлены.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.

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