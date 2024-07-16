«Это похоже на тюрьму». В Париже установили 44 тысячи ограждений перед Олимпиадой

В Париже перед Олимпийским играми установили 44 тысячи решётчатых ограждений в целях обеспечения безопасности объектов на улицах города. Об этом сообщает RMC Sport.

«Это похоже на тюрьму», – отметил один из туристов.

Барьеры, которые мешают передвижению, не очень хорошо воспринимаются некоторыми местными жителями и туристами. Сообщается, что после 26 июля, дня церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года, ворота будут демонтированы, а пропускные пункты – установлены.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.