Каноист Коровашков — о гибели Адаева: на Олимпиаде в Париже мы будем выступать за него

Российский каноист Алексей Коровашков высказался о гибели тренера сборной России по гребле на байдарках и каноэ Дмитрия Адаева.

«Для меня это очень большая потеря, тренеры становятся отцами даже для возрастных спортсменов, как это было в моём случае. Он был очень близким для меня человеком, его смерть стала большой потерей не только для меня, но и для всей сборной команды России, для всех, кто занимается греблей. Большую часть сезона мы работали с ним, последний раз общались две недели назад. Мне сейчас очень непросто говорить, я очень расстроен случившимся, но на Олимпиаде в Париже мы будем выступать и за него», — приводит слова Коровашкова ТАСС.

По предварительным данным, Адаев погиб в ДТП в Воронежской области. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены на них смогут выступить исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта.