«За что нам такое наказание?» Тарасова — об отказе каналов транслировать Олимпиаду-2024

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новости о том, что федеральные ТВ-каналы не будут транслировать грядущие летние Олимпийские игры – 2024 в Париже (Франция).

«Отказаться показывать Олимпиаду по телевизору — неправильное решение. Мы не участвуем, но Игры должны же смотреть все! За что нам такое наказание? Зачем они своих наказывают? Поэтому я буду искать другие источники и обязательно посмотрю Олимпийские игры в Париже», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Олимпийские игры состоятся в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа. Руководства российских телеканалов считают, что их трансляции не будут пользоваться популярностью из-за небольшого количества отечественных спортсменов, которые выступят на Играх.