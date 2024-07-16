БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

«За что нам такое наказание?» Тарасова — об отказе каналов транслировать Олимпиаду-2024

«За что нам такое наказание?» Тарасова — об отказе каналов транслировать Олимпиаду-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новости о том, что федеральные ТВ-каналы не будут транслировать грядущие летние Олимпийские игры – 2024 в Париже (Франция).

«Отказаться показывать Олимпиаду по телевизору — неправильное решение. Мы не участвуем, но Игры должны же смотреть все! За что нам такое наказание? Зачем они своих наказывают? Поэтому я буду искать другие источники и обязательно посмотрю Олимпийские игры в Париже», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Олимпийские игры состоятся в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа. Руководства российских телеканалов считают, что их трансляции не будут пользоваться популярностью из-за небольшого количества отечественных спортсменов, которые выступят на Играх.

Материалы по теме
Сколько медалей будет у России на Олимпиаде-2024? Прогноз неприятно удивляет
Сколько медалей будет у России на Олимпиаде-2024? Прогноз неприятно удивляет
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android