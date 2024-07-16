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Стала известна сумма призовых для призёров Олимпийских игр, выступающих за Грузию

Стала известна сумма призовых для призёров Олимпийских игр, выступающих за Грузию
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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил сумму призовых для спортсменов, которые завоюют медали на Олимпийских играх в Париже.

«Традиционно учреждается премия перед Олимпийскими играми. В этом случае будет выделен 1 млн лари со стороны правительства Грузии для олимпийских чемпионов. Полмиллиона лари в случае серебряной медали и 250 тысяч — для бронзовых призёров», — сообщил Кобахидзе на церемонии проводов олимпийцев из Грузии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. На соревнованиях выступят 28 представителей из Грузии. Российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта.

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