Стала известна сумма призовых для призёров Олимпийских игр, выступающих за Грузию

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил сумму призовых для спортсменов, которые завоюют медали на Олимпийских играх в Париже.

«Традиционно учреждается премия перед Олимпийскими играми. В этом случае будет выделен 1 млн лари со стороны правительства Грузии для олимпийских чемпионов. Полмиллиона лари в случае серебряной медали и 250 тысяч — для бронзовых призёров», — сообщил Кобахидзе на церемонии проводов олимпийцев из Грузии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. На соревнованиях выступят 28 представителей из Грузии. Российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта.