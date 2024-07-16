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Бах: Франция с гостеприимством и страстью готова принять лучших спортсменов мира

Бах: Франция с гостеприимством и страстью готова принять лучших спортсменов мира
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Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил с обращением в преддверии Олимпийских игр в Париже.

«До церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже остались считаные дни. Волнение, охватившее эту страну, ощутимо. По мере приближения этого уникального спортивного фестиваля мы все чувствуем, что Франция и французский народ готовы принять лучших спортсменов мира с тем гостеприимством и страстью к спорту, которыми они славятся во всём мире», — приводит слова Баха официальный сайт Олимпийских игр.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены примут участие в соревнованиях в усечённом составе в статусе нейтральных атлетов.

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