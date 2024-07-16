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Бах: впервые в истории мы проведём Олимпийские игры с полным гендерным равенством

Бах: впервые в истории мы проведём Олимпийские игры с полным гендерным равенством
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Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил с обращением в преддверии Олимпийских игр в Париже.

«Выделю одну важную часть инклюзивности Игр в Париже: впервые в истории мы проведём Олимпийские игры с полным гендерным равенством, потому что МОК выделил ровно по 50% мест для спортсменок-женщин и спортсменов-мужчин. По этой причине лозунг ОИ 2024 года «Игры широко открыты» является прекрасным отражением реформ нашей олимпийской программы», — приводит слова Баха официальный сайт Олимпийских игр.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены примут участие в соревнованиях в усечённом составе в статусе нейтральных атлетов.

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