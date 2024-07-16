Бах подвёл итоги подготовки Франции к старту проведения Олимпийских игр

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил с обращением в преддверии Олимпийских игр в Париже.

«Благодаря открытости, уважению, вовлечённости и настоящей солидарности все будут чувствовать себя желанными гостями на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Более половины населения всего мира будет следить за этими Олимпийскими играми и будет вдохновлено нашим посланием.

Всё готово: спортсмены готовы, вся Франция готова, Олимпийское движение готово. Давайте соберёмся вместе, чтобы отпраздновать и насладиться зрелищными Олимпийскими играми в Париже в 2024 году. Эти Олимпийские игры будут посвящены спорту и не только», — приводит слова Баха официальный сайт Олимпийских игр.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены примут участие в соревнованиях в усечённом составе в статусе нейтральных атлетов.