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В Париже вдвое поднимут цены на проезд в общественном транспорте во время Олимпиады

В Париже вдвое поднимут цены на проезд в общественном транспорте во время Олимпиады
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В Париже вдвое поднимут цены на проезд в общественном транспорте во время проведения Олимпийских игр, сообщает RMC Sport.

10 картонных билетов будут стоить € 32. Ранее аналогичное количество проездных можно было приобрести за € 17,35. Отдельно билет обойдётся в € 4.

Отметим, федеральные ТВ-каналы с большой долей вероятности не будут транслировать грядущие летние Олимпийские игры – 2024 в Париже (Франция). Руководства считают, что их трансляции не будут пользоваться популярностью из-за небольшого количества отечественных спортсменов, которые выступят на Играх.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены примут участие в соревнованиях в усечённом составе в статусе нейтральных атлетов.

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