Губерниев: с удовольствием прокомментировал бы Олимпиаду-2024 с места событий

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что хотел бы прокомментировать соревнования на Олимпийских играх в Париже (Франция) с места событий.

«Конечно, планирую следить за Олимпиадой. Я буду в Вологде на съёмках третьего сезона блистательной программы «Вызов», которая уже выросла в самое настоящее всероссийское движение. Моя соведущая Наталья Попова — один из руководителей, совершенно блистательная красотка и талантливая девушка.

Находясь там, я буду следить за тем, что происходит в Париже. По мере сил буду следить за Олимпиадой. Конечно, немного жаль, что наш спорт и журналистика не представлены в Париже. Я бы с удовольствием эту Олимпиаду прокомментировал с участием российских спортсменов, да ещё и на месте событий. Но не беда! Продолжаем идти вперёд. Буду следить, в особенности за нашими спортсменами. Буду следить за плаванием, лёгкой атлетикой, гребными видами спорта», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.