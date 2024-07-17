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Депутат Свищёв ответил, как относится к российским атлетам на ОИ в Париже

Депутат Свищёв ответил, как относится к российским атлетам на ОИ в Париже
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Председатель комитета Госдумы Дмитрий Свищёв рассказал, как относится к российским спортсменам, которые приняли решение участвовать в Олимпийских играх в Париже (Франция).

«Президент говорил, что надо уважать и болеть за российских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду, но и уважать тех, кто принял решение не ехать без флага. Я эту точку зрения разделяю. Те ребята, которые будут участвовать, — представители нашей страны. Мы их должны любить, уважать и поддерживать, радоваться победам и огорчаться поражениями», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Олимпийские игры 2024 года состоятся с 26 июля по 11 августа. Там выступят 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.

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