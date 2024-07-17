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Мэр Парижа сдержала обещание и искупалась в Сене накануне Олимпиады

Мэр Парижа сдержала обещание и искупалась в Сене накануне Олимпиады
Анн Идальго
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Мэр Парижа Анн Идальго сдержала обещание и искупалась в Сене перед стартом Олимпиады-2024. Вместе с политиком в главную водную артерию столицы Франции опустились глава оргкомитета Игр Тони Эстанге и префект Иль-де-Франс Марк Гийом. Об этом сообщили в L'équipe.

Анн Идальго

Анн Идальго

Фото: из личного архива Анн Идальго

Анн Идальго

Анн Идальго

Фото: из личного архива Анн Идальго

В прошедшие выходные в Сене купалась министр спорта Амели Удеа-Кастера. В Париже по-прежнему сохраняется обеспокоенность по поводу качества воды за две недели до начала Олимпиады. Ранее Идальго заявила, что лично искупается в Сене, чтобы подтвердить готовность реки к соревнованиям по плаванию в открытой воде.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены допущены к участию в нейтральном статусе.

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