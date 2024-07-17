БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Шведские легкоатлеты возбудили дело в Спортивном арбитражном суде против НОК Швеции

Шведские легкоатлеты возбудили дело в Спортивном арбитражном суде против НОК Швеции
Аудио-версия:
Комментарии

Шведские легкоатлеты подали в Спортивный арбитражный суд (CAS) на Национальный олимпийский комитет (НОК) Швеции. Они открыли сбор средств на краудфандинговой платформе GoFundMe для покрытия судебных расходов.

3 июля 2024 года НОК Швеции отклонил заявки девяти легкоатлетов, квалифицировавшихся на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) в соответствии с правилами, установленными Международным олимпийским комитетом (МОК) и World Athletics.

Однако НОК Швеции использует собственные критерии отбора, которые гласят, что приглашённые спортсмены должны быть признаны способными бороться за место в топ-12 на Олимпийских играх. Такая практика является явным нарушением Олимпийской хартии, в которой говорится, что НОК не имеет особых полномочий вмешиваться в квалификационный процесс, определённый МОК и соответствующей международной спортивной федерацией.

Чтобы обеспечить правосудие в отношении пострадавших спортсменов в прошлом, настоящем и будущем, шесть шведских легкоатлетов возбудили дело в CAS против НОК Швеции. Спортсменам срочно необходимо собрать денежные средства для покрытия судебных издержек, в связи с чем они открыли сбор средств на GoFundMe.

На данный момент им удалось собрать более 120 тыс. шведских крон (более 1 млн рублей).

Материалы по теме
Сколько медалей будет у России на Олимпиаде-2024? Прогноз неприятно удивляет
Сколько медалей будет у России на Олимпиаде-2024? Прогноз неприятно удивляет
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android