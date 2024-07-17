Мэр Парижа — после купания в Сене: это фантастический день. Нам удалось обеззаразить реку

Мэр Парижа Анн Идальго прокомментировала состояние реки Сены накануне Олимпиады-2024. Сегодня, 17 июля, политик искупалась в реке в знак подтверждения готовности к Играм.

«Это фантастический для нас день. Мечта о том, чтобы искупаться в Сене, уже стала реальностью. Так будет на Играх, а со следующего года — для парижан и для всех, кто любит Париж и приезжает в гости. Это была огромная четырёхлетняя работа, и нам удалось её обеззаразить. Без Олимпиады это было бы невозможно», — приводит слова Идальго AS.

В прошедшие выходные в Сене купалась министр спорта Амели Удеа-Кастера.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены допущены к участию в нейтральном статусе.