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Дмитрий Губерниев осудил Елену Вяльбе за слова про «убогую» Олимпиаду в Париже

Дмитрий Губерниев осудил Елену Вяльбе за слова про «убогую» Олимпиаду в Париже
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о том, что Олимпиада в Париже (Франция) будет «убожеством».

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«Олимпиада в Париже — это ОЛИМПИАДА!!! А убогое зрелище, это когда в Тронхейме-97 на ЧМ одна российская лыжница закапывала оступившуюся подругу по команде…. Героя России, между прочим…. Извиняясь и унижаясь перед западной публикой и западными партнёрами….» – написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее Губерниев заявлял, что хотел бы прокомментировать соревнования на Олимпийских играх с места событий, а также призывал поддержать российских спортсменов, которые выступят в Париже.

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа.

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