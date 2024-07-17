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Американский тяжелоатлет выступит на Олимпиаде, несмотря на обнаруженный допинг

Американский тяжелоатлет выступит на Олимпиаде, несмотря на обнаруженный допинг
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Американский тяжелоатлет Уэс Киттс примет участие в Олимпийских играх в Париже (Франция), несмотря на обнаруженный допинг. Об этом сообщила Федерация тяжёлой атлетики США.

Его допинг-проба с апрельского чемпионата мира содержала метилгексанамин — стимулятор, запрещённый только на соревнованиях. Хотя Киттс появился на турнире, он не собирался участвовать в нём из-за травмы, о чём американская федерация объявила заранее.

Международное агентство тестирования (ITA) и Киттс договорились, что из-за непреднамеренного использования препарата и особых обстоятельств положительного теста спортсмен будет дисквалифицирован на один месяц, с 3 июля по 2 августа.

Таким образом, Киттс сможет принять участие в Олимпиаде. Соревнования по тяжёлой атлетике среди мужчин до 102 кг состоятся 10 августа.

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