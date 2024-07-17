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Во Франции арестовали неонациста, который призывал к жестоким действиям во время ОИ-2024

Во Франции арестовали неонациста, который призывал к жестоким действиям во время ОИ-2024
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20-летнего француза арестовали за призывы к совершению жестоких действий во время Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция).

Как сообщает издание Le Parisien, молодой человек вёл скандальный телеграм-канал с неонацистскими идеями, а его аудитория была готова по его указанию устраивать беспорядки и насильственные действия. В среду, 17 июля, он был арестован в Нижнем Рейне сотрудниками Антитеррористического управления.

«Это тот случай, который напоминает нам, что националистическая угроза – не единственная опасность, угрожающая спортивному мероприятию. Антитеррористические службы также внимательно следят за возможной мобилизацией других экстремистских политических движений», – написано в источнике.

Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа.

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