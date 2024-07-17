Авербух оценил отказ российских телеканалов от показа Олимпиады-2024

Серебряный призёр Олимпиады-2002 российский фигурист Илья Авербух прокомментировал отказ российских телеканалов от показа Олимпиады-2024 в Париже.

«Мне кажется, если кто-то захочет посмотреть любимые виды спорта на Олимпиаде, то найдёт возможность это сделать. Лично мне в отсутствие наших спортсменов Олимпийские игры не интересны. В сложившейся ситуации правильно не показывать Олимпиаду на общедоступном телевидении», — сказал Авербух Sport24.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, а Паралимпиада запланирована на период с 28 августа по 8 сентября. Российские и белорусские спортсмены допущены к участию в нейтральном статусе.

В Париж, как ожидается, поедет 15 спортсменов из России.