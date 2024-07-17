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Датские бадминтонисты снялись с Олимпиады из-за риска быть дисквалифицированными

Датские бадминтонисты снялись с Олимпиады из-за риска быть дисквалифицированными
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Датские бадминтонисты, выступающие в смешанном парном разряде, Матиас Кристиансен и Александра Бойе не примут участия в Олимпийских в Париже. Кристиансен допустил ошибки в трёх предоставлениях местоположения. Согласно правилам, три предупреждения в течение 12 месяцев могут расцениваться как нарушение антидопинговых правил, что может привести к отстранению спортсмена.

«Я опустошён тем, что моя беспечность и небрежность заставили нас пропустить то, что должно было стать одним из самых ярких моментов нашей карьеры. Больше всего опустошён тем, что это также означает, что Александра не поедет на Олимпиаду. Мы оба интенсивно тренировались и с нетерпением ждали соревнований в Париже.

Не хочу рисковать тем, что моё участие в Олимпиаде создаст ненужный шум, который также может беспокоить наших хороших коллег по национальной команде и других спортсменов-олимпийцев, и поэтому я решил сняться с участия», — приводит слова Кристиансена Badminton Europe.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены допущены к участию в нейтральном статусе.

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