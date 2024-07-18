«Два прыщика на попе — и всё». Французский тренер пошутил о воде в Сене перед Олимпиадой

Французский тренер по плаванию Филипп Лукас пошутил по поводу споров вокруг качества воды в Сене в преддверии Олимпиады в Париже.

«Мне смешно, потому что в Рио была та же проблема, в Токио была та же проблема. В Париже то же самое, но они собираются купаться. У них будет два прыщика на попе — и всё, и точка, и всё будет хорошо. Вообще ничего не будет, это фигня. Не будет никаких проблем (в Париже), в любом случае делается всё, чтобы всё было в порядке», — приводит слова Лукаса RMC Sport.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго сдержала обещание и искупалась в Сене перед стартом Олимпиады-2024.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, а Паралимпиада запланирована на период с 28 августа по 8 сентября. Российские и белорусские спортсмены допущены к участию в нейтральном статусе.