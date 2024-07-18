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Российский тренер Близнюк поедет на Олимпиаду в Париже вместе со сборной Китая

Российский тренер Близнюк поедет на Олимпиаду в Париже вместе со сборной Китая
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Российский тренер по художественной гимнастике Анастасия Близнюк включена в состав спортивной делегации Китая на Олимпийские игры в Париже (Франция). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Китайского олимпийского комитета.

В олимпийскую команду Китая по художественной гимнастике вошли 13 человек.

Анастасия Близнюк тренирует команду Китая в групповых упражнениях с 2022 года. Под её руководством гимнастки на чемпионате мира 2023 года впервые выиграли золотые медали.

30-летняя Близнюк – двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповом многоборье (2012, 2016), серебряный призёр Олимпийских игр в Токио-2020, шестикратная чемпионка мира (2013, 2017, 2021), шестикратная чемпионка Европы.

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