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МОК утвердил окончательный список россиян, которые выступят на Олимпиаде в Париже

МОК утвердил окончательный список россиян, которые выступят на Олимпиаде в Париже
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Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх в Париже (Франция). В него вошли 15 человек. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024».

Напомним, россияне примут участие в соревнованиях в качестве нейтральных атлетов.

Велоспорт:

  • Тамара Дронова;
  • Алёна Иванченко;
  • Глеб Сырица.

Батут:

  • Анжела Бладцева.

Теннис:

  • Даниил Медведев;
  • Роман Сафиуллин;
  • Екатерина Александрова;
  • Мирра Андреева;
  • Павел Котов;
  • Диана Шнайдер;
  • Елена Веснина.

Гребля на байдарках и каноэ:

  • Захар Петров;
  • Алексей Коровашков;
  • Олеся Ромасенко.

Плавание:

  • Евгений Сомов.

Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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