Губерниев: слава богу, что наши спортсмены поехали на ОИ, о медалях говорить не приходится

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев заявил, что российским спортсменам, которые выступят на Олимпиаде в Париже, сейчас необходима поддержка.

«Слава богу, что наши спортсмены поехали. О медалях говорить не приходится. Если медали будут, то это прекрасно. Нам нужно просто поддержать команду и постараться проявить благоразумие, которое не все проявляют. Мне кажется, для спортсмена самое главное — выступать.

Я верю в умных и мудрых россиян, которые понимают, что предстоящее участие в Олимпиаде — это небольшой мостик России с олимпийским движением. Это очень важно для будущих спортивных поколений нашей страны. Посмотрим, что из этого получится», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК объявил окончательный список из 15 российских спортсменов, которые выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.