Оргкомитет Олимпиады-2024 предоставит спортсменам около 300 тыс. контрацептивов

Оргкомитет Олимпийских игр — 2024 в Париже предоставит спортсменам около 300 тыс. контрацептивов на время проведения соревнований. Об этом сообщает AS.

Также известно, что на душу каждого жителя олимпийской деревни придётся по 28 контрацептивов. Подобная мера вызвана необходимостью предотвращения распространения инфекций, которые передаются половым путём.

Отметим, что традиция предоставления бесплатных контрацептивов идёт ещё с Игр-1988 в Сеуле (Южная Корея).

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК объявил окончательный список из 15 российских спортсменов, которые выступят на соревнованиях в нейтральном статусе. Россияне будут представлены в велоспорте, теннисе, батуте, гребле на байдарках и каноэ, а также в плавании.