В некоторых регионах Парижа ввели обязательные QR-коды на передвижение по городу

На этой неделе в Париже ввели ограничения на передвижение и доступ в определённые районы, в которых расположены объекты олимпийской инфраструктуры. Сначала они коснутся окрестностей Олимпийской деревни, затем берегов Сены.

По всем этим периметрам установлены контрольно-пропускные пункты, через которые можно будет пройти с помощью QR-кода, сообщает RMC Sport.

С 18 июля QR-код необходим для передвижения автомобилистов и владельцев иных транспортных средств по так называемым «красным» и «серым» зонам, которые охватывают наиболее охраняемую территорию вокруг олимпийских объектов. В день церемонии открытия, 26 июля, в некоторых зонах будет полностью запрещено движение транспорта, кроме экстренных служб.

Для пешего передвижения по «серым» зонам обязательно иметь QR-код пешеходам и велосипедистам. Его можно получить местным жителям и туристам на специальном сайте.