Действующий чемпион мира по десятиборью не выступит на Олимпиаде в Париже из-за травмы

Канадский десятиборец Пирс Лепаж не выступит на Олимпийских играх в Париже (Франция). Он является действующим чемпионом мира в этой дисциплине.

Об этом легкоатлет сообщил в своих социальных сетях. Он не успел восстановиться после того, как в апреле у него была обнаружена грыжа межпозвоночного диска. Ему предстоит операция. Канадец отметил, что будет готовиться к защите титула чемпиона мира в 2025 году.

Пирс Лепаж выиграл золото на чемпионате мира 2023 года с личным рекордом, а также с лучшим результатом сезона в мире. Кроме того, он является серебряным призёром чемпионата мира 2022 года. На Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония) Лепаж занял пятое место.

Олимпийский турнир по лёгкой атлетике состоится с 1 по 11 августа.