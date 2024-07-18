Олимпийская чемпионка Зайцева: буду переживать за российских спортсменов в Париже

Олимпийская чемпионка 2010 года российская биатлонистка Ольга Зайцева рассказала, что будет следить за теми российскими спортсменами, которые отправятся в Париж.

«На Олимпиаде в Париже буду переживать за россиян. Если они решились на такой шаг и поедут туда в такой двоякой ситуации, где больше негатива в их сторону, пусть держатся — сил им, берегутся от провокаций, достойно выступают и покажут, кто есть кто. Хоть они и без флага, но мы знаем, что это наши спортсмены. К сожалению, уже не первую Олимпиаду выступаем под нейтральным флагом», — сказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК объявил окончательный список из 15 российских спортсменов, которые выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.