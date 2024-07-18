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Олимпийский чемпион гимнаст Никита Нагорный планирует следить за Играми в Париже

Российский гимнаст, олимпийский чемпион 2020 года в командном первенстве Никита Нагорный заявил, что планирует следить за Олимпиадой в Париже (Франция).

«Буду ли смотреть гимнастику на Олимпиаде в Париже? Думаю, да, ещё не решил, но за новостями буду следить», – приводит слова Нагорного ТАСС.

Российские гимнасты не примут участие в Олимпийских играх 2024 года.

27-летний Никита Нагорный – олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года, двукратный бронзовый призёр ОИ-2020, трёхкратный чемпион мира 2019 года, восьмикратный чемпион Европы (2015, 2016, 2018, 2019, 2021).

Ранее Нагорный опубликовал пост в социальных сетях, в котором намекнул на завершение карьеры. На Играх БРИКС в Казани гимнаст выиграл золото в опорном прыжке.