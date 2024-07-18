Российская пятиборка Губайдуллина: я хотела попасть на Олимпиаду. Это было моей целью

Российская пятиборка Гульназ Губайдуллина заявила, что после возвращения из декретного отпуска её целью было попадание на Олимпийские игры в Париже. Отметим, что спортсменка не получила допуск от Международного олимпийского комитета (МОК).

«Конечно, я хотела попасть на Олимпийские игры. Это было на сто процентов моей целью. Я знала, что если бы всё было хорошо и нас допустили, то я бы поехала на Игры. В этом у меня была твёрдая уверенность», — приводит слова Губайдуллиной Metaratings.

Гульназ Губайдуллина принимала участие в двух Олимпиадах. В Рио-2016 она заняла 15-е место, а в Токио-2020 показала 32-й результат.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК объявил окончательный список из 15 российских спортсменов, которые выступят на соревнованиях в нейтральном статусе. Россияне будут представлены в велоспорте, теннисе, батуте, гребле на байдарках и каноэ, а также в плавании.