В Париже открылась Олимпийская деревня для спортсменов

В четверг, 18 июля, открылась Олимпийская деревня в Париже (Франция). Первые спортсмены должны прибыть и поселиться в недавно построенной Олимпийской деревне в северном пригороде французской столицы, сообщает France 24.

Олимпийская деревня в Париже Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Во время Олимпийских игр в деревне будут проживать около 14,5 тыс. человек, 9 тыс. из которых – спортсмены. По ходу Паралимпиады там будет около 8 тыс. проживающих.

Олимпийская деревня включает в себя около 40 различных малоэтажных жилых домов. Комплекс был построен по инновационным технологиям с использованием низкоуглеродистого бетона, рециркуляции воды и вторичных строительных материалов.

Олимпийская деревня в Париже Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. На них выступят 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.