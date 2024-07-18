Российская пятиборка объяснила, почему не стала уходить из вооружённых сил ради Олимпиады

Российская пятиборка Гульназ Губайдуллина объяснила, почему не стала принимать решение об увольнении из вооружённых сил ради ОИ-2024. Ранее таким образом поступила другая российская спортсменка из пятиборья, Ульяна Баташова.

«Даже если ты уволишься из вооружённых сил, тебя не допустят к соревнованиям, потому что ты уже в них был. Недавно девушка из Беларуси отобралась на Олимпийские игры, и она не была в вооружённых силах, а вторая девушка была в составе вооружённых сил в прошлом, и по какой-то неизвестной причине МОК не разрешил им обеим поехать на Олимпиаду, даже не разбираясь. Если бы я уволилась и попробовала попасть на Олимпийские игры, меня, к сожалению, всё равно бы не допустили.

Ульяна Баташова уволилась? Может быть, в её случае стоило. Мне бы это при любом раскладе вышло боком. Я человек нескандальный, не люблю бежать впереди поезда и кричать, как я достойна выступать на Олимпийских играх. Я это и так знаю, и все это знают. Все российские спортсмены достойны выступать на Олимпийских играх. Но решать эти вопросы надо более спокойным и мирным способом, чем выбрала Ульяна. Она уже давно как уехала из России, тренируется за рубежом, а с Россией её уже ничего не связывает, поэтому у неё была возможность отбираться и выступать. Я же здесь живу, получаю зарплату, выступаю за РФ на всех соревнованиях. В моём случае нет смысла всё бросать, лезть на рожон и портить свою карьеру», — приводит слова Губайдуллиной Metaratings.

Гульназ Губайдуллина принимала участие в двух Олимпиадах. В Рио-2016 она заняла 15-е место, а в Токио-2020 показала 32-й результат.