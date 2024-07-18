Артисты церемонии открытия Олимпиады пригрозили забастовкой в день торжества

Танцоры, актёры и музыканты из объединения крупнейшего французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) пригрозили устроить забастовку в день церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже 26 июля. Об этом стало известно из обращения, опубликованного на сайте объединения в среду, 17 июля.

Как сообщает Le Parisien со ссылкой на обращение CGT, предупреждение о забастовке было дано в знак протеста против «вопиющего неравенства» по отношению к артистам, нанятым для участия в шоу.

Профсоюз недоволен условиями оплаты труда. Их не устраивает разница в оплате смежных авторских прав на трансляцию выступлений танцоров, которая составляет от € 60 до € 1610.

По словам GGT, после обращения в комитет Олимпийской социальной хартии в начале июля были проведены две встречи с Оргкомитетом «Париж-2024» и исполнительным продюсером церемоний Paname24, однако изменений не случилось.

Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа.