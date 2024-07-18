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Тренер Бладцевой рассказала, что МОК занимается всеми вопросами логистики перед ОИ-2024

Тренер Бладцевой рассказала, что МОК занимается всеми вопросами логистики перед ОИ-2024
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Тренер российской прыгуньи на батуте Анжелы Бладцевой Елена Федоренчик рассказала, что вопросами трансфера спортсменки из России во Францию занимается Международный олимпийский комитет (МОК).

«Никаких проблем с логистикой у Анжелы нет. Она полетит в Париж из Москвы, всеми вопросами трансфера её до Франции занимается МОК. Он покупает билеты, размещает в Париже, покупает экипировку», — приводит слова Федоренчик «Матч ТВ».

18-летняя Анжела Бладцева — одна из 15 российских спортсменов, которая выступит на Олимпийских играх в Париже (Франция). Юная россиянка является обладательницей Кубка мира – 2024, победительницей этапа в Швейцарии. В активе спортсменки из Санкт-Петербурга в текущем сезоне на международных стартах есть результат за 57 баллов, а это высочайшая оценка.

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