БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

«Наконец мы здесь». Бах посетил Олимпийскую деревню и встретился со спортсменами

«Наконец мы здесь». Бах посетил Олимпийскую деревню и встретился со спортсменами
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах посетил Олимпийскую деревню в Париже (Франция) и выступил с речью перед первыми прибывшими спортсменами и волонтёрами.

Материалы по теме
Фото
В Париже открылась Олимпийская деревня для спортсменов

Напомним, в четверг, 17 июля, Олимпийская деревня была открыта для спортсменов.

Бах и спортсменка сборной Австралии

Бах и спортсменка сборной Австралии

Фото: x.com/iocmedia

«Наконец мы здесь. Мы преодолели долгий путь за эти семь лет, но это того стоило. У нас есть замечательная Олимпийская деревня, и здесь есть все ингредиенты для замечательных Олимпийских игр.

Бах с волонтёрами

Бах с волонтёрами

Фото: x.com/iocmedia

Олимпийские объекты не только захватывают дух, они соответствуют самым высоким стандартам. Можно ощутить, как растёт энтузиазм во Франции, и я надеюсь, что вы разделяете эти чувства», – приводит слова Баха пресс-служба МОК в Х (ранее Twitter).

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа. На них выступят 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.

Материалы по теме
Официально
МОК утвердил окончательный список россиян, которые выступят на Олимпиаде в Париже
Материалы по теме
Сколько медалей будет у России на Олимпиаде-2024? Прогноз неприятно удивляет
Сколько медалей будет у России на Олимпиаде-2024? Прогноз неприятно удивляет
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android