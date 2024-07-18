«Наконец мы здесь». Бах посетил Олимпийскую деревню и встретился со спортсменами

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах посетил Олимпийскую деревню в Париже (Франция) и выступил с речью перед первыми прибывшими спортсменами и волонтёрами.

Материалы по теме Фото В Париже открылась Олимпийская деревня для спортсменов

Напомним, в четверг, 17 июля, Олимпийская деревня была открыта для спортсменов.

Бах и спортсменка сборной Австралии Фото: x.com/iocmedia

«Наконец мы здесь. Мы преодолели долгий путь за эти семь лет, но это того стоило. У нас есть замечательная Олимпийская деревня, и здесь есть все ингредиенты для замечательных Олимпийских игр.

Бах с волонтёрами Фото: x.com/iocmedia

Олимпийские объекты не только захватывают дух, они соответствуют самым высоким стандартам. Можно ощутить, как растёт энтузиазм во Франции, и я надеюсь, что вы разделяете эти чувства», – приводит слова Баха пресс-служба МОК в Х (ранее Twitter).

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа. На них выступят 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.