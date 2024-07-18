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Волейболист, который отбыл срок за изнасилование, на Олимпиаде-2024 будет жить отдельно

Волейболист, который отбыл срок за изнасилование, на Олимпиаде-2024 будет жить отдельно
Стивен ван де Вельд
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Нидерландский волейболист-пляжник Стивен ван де Вельд, который отбыл срок за изнасилование, будет жить отдельно от других спортсменов на Олимпийских играх 2024 года во Франции. Такое желание изъявил сам спортсмен, сообщает сайт Национального олимпийского комитета (НОК) Нидерландов. Он также не будет общаться с прессой.

«Ван де Вельд всегда открыто говорил об этом случае. Он называет случившееся самой большой ошибкой в своей жизни и сожалеет о последствиях для всех участников. После возвращения в спорт он участвовал во всех международных турнирах. Тем не менее его предполагаемое участие в Олимпиаде вызвало новый резонанс в социальных сетях», — говорится в заявлении на сайте НОК страны.

Ван де Вельд отбыл четырёхлетний срок в Великобритании и Нидерландах после изнасилования несовершеннолетней в 2014 году. На Играх-2024 спортсмен выступит в паре с Мэтью Иммерсом.

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