МОК и Panini выпустят физические и цифровые альбомы с карточками олимпийцев Игр-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) и известная итальянская компания Panini выпустят альбомы с наклейками и карточками с изображениями спортсменов, принимающих участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

На превью альбома изображены несколько спортсменов, в числе которых первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.

Фото: olympics.com

Коллекции физических альбомов будут доступны во всех странах мира, кроме России, США, Беларуси и Китая. Цифровая версия альбома предназначена только для французских пользователей.

Коллекция «Париж 2024» включает веб-страницы и мобильные приложения, предлагающие наборы цифровых карточек, открыток, альбом с изображением известных олимпийских и паралимпийских спортсменов, а также эмблемы и пиктограммы Олимпийских игр.

Пакеты цифровых карт, которые также можно приобрести в приложении, также предоставят доступ к эксклюзивному цифровому контенту, а специальные золотые карты можно будет обменять на уникальные призы, такие как виртуальные сеансы вопросов и ответов с олимпийскими спортсменами и легендами.