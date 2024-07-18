Гамова: буду смотреть Олимпиаду в Париже и болеть за россиян

Двукратная чемпионка мира российская волейболистка Екатерина Гамова заявила, что будет смотреть Олимпийские игры в Париже (Франция).

«Конечно, будут смотреть Олимпиаду. Буду болеть за тех, кто всё-таки от нас отобрался. О волейболе сложно говорить. Мужчины ещё не закончили играть. У женщин же победила Италия, но все мы понимаем, что это подготовительный турнир был перед Олимпиадой. Непонятно, как будут распределены места. Но лидеры остаются теми же. Есть и те, кто удивляет — Япония, которая выиграла у Бразилии», — сказала Гамова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. На них выступят 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.