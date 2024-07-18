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«Приму антибиотики, чтобы предотвратить диарею». Чемпионка ОИ на открытой воде — о Сене

«Приму антибиотики, чтобы предотвратить диарею». Чемпионка ОИ на открытой воде — о Сене
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Олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде нидерландка Шарон ван Раувендал заявила, что перед заплывом в Сене на Олимпийских играх в Париже примет профилактическую дозу антибиотиков.

«С точки зрения локации лучше места для соревнований не придумать, но вопрос с качеством воды. Я приму лёгкую дозу антибиотиков в качестве профилактической меры за несколько дней до приезда, что поможет предотвратить диарею. За день перед стартом мне ведь нужно будет выйти на тренировку. Пробовала делать это в прошлом году, и начались спазмы в желудке, от этой таблетки ощущение, будто у меня менструация», — приводит слова спортсменки AD.

В прошедшие выходные в Сене купалась министр спорта Амели Удеа-Кастера. В Париже по-прежнему сохраняется обеспокоенность по поводу качества воды за две недели до начала Олимпиады. Ранее Идальго заявила, что лично искупается в Сене, чтобы подтвердить готовность реки к соревнованиям по плаванию в открытой воде.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены допущены к участию в нейтральном статусе.

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