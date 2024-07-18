«Не советую». Лариса Ильченко — о профилактике диареи чемпионки ОИ на открытой воде

Олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде россиянка Лариса Ильченко прокомментировала новость, что нидерландка Шарон ван Раувендал перед заплывом в Сене на Олимпийских играх в Париже примет профилактическую дозу антибиотиков.

«Забавно, конечно. Лично я такое не практиковала и никому бы не советовала. Если без веских причин принимать антибиотики, можно легко заработать антибиотикорезистентность и кучу проблем с пищеварительной системой — не думаю, что это того стоит. Условия открытой воды всегда сопряжены с риском получить кишечные расстройства, и в мою спортивную бытность мы пользовались энтеросорбентами.

Про колу тоже слышала, но сама такое не практиковала. Хотя помню, что на одном из чемпионатов мира тренеры наливали её своим спортсменам на плотике кормления, но у них была цель компенсировать углеводные затраты — на мой взгляд, тоже так себе вариант. Однажды я плыла на этапе Кубка мира в Сингапуре, заплыв был в морском порту, и кругом плавали пакеты, бритвенные станки и прочая гадость, которую скидывали с кораблей в море. Бо́льшую часть дистанции я плыла с поднятой головой. Потом глотала энтеросорбенты.

Я очень брезгливая и очень хорошо понимаю спортсменов, которые сейчас опасаются за своё здоровье после заплыва в грязной воде. Конечно же, соревнования такого уровня, как Олимпийские игры и чемпионаты мира, должны проводиться на высоком уровне, в том числе и по безопасности… А когда смотришь на видео с Сеной, несмотря на ныряния в неё в гидрокостюме заграничных функционеров и чиновников, возникают серьёзные опасения за безопасность проведения там заплывов на открытой воде», — приводит слова Ильченко «Матч ТВ».

В прошедшие выходные в Сене искупалась министр спорта Амели Удеа-Кастера. В Париже по-прежнему сохраняется обеспокоенность по поводу качества воды за две недели до начала Олимпиады. Ранее Идальго заявила, что лично искупается в Сене, чтобы подтвердить готовность реки к соревнованиям по плаванию в открытой воде.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены допущены к участию в нейтральном статусе.