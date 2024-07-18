На Олимпиаде в Париже выступит 58-летняя спортсменка

58-летняя представительница Чили Чжиин Цзэн представит свою страну в настольном теннисе на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Игры во Франции станут дебютными для Цзэн.

Спортсменка начала профессиональную карьеру в 2019 году. В 2023 году чилийская теннисистка стала бронзовым призёром Панамериканских игр.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. В него вошли 15 человек. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.

Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.