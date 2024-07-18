Стали известны знаменосцы сборной Латвии на церемонии открытия Олимпиады-2024

Пляжная волейболистка Тина Граудина и стрит-баскетболист (3х3) Наурис Миезис станут знаменосцами латвийской делегации на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Я очень взволнована и благодарна за возможность нести флаг Латвии на церемонии открытия парижской Олимпиады. Действительно не могу дождаться того момента, когда мы сможем представить Латвию на Олимпийских играх, которые, я надеюсь, будут праздником дружбы, спорта и передового опыта!» — приводит слова Граудины пресс-служба НОК Латвии.

Тина Граудина — двукратная чемпионка Европы по пляжному волейболу. Наурис Миезис — олимпийский чемпион Игр-2020 в Токио, серебряный призёр чемпионата мира и победитель первенства Европы по баскетболу 3x3.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. В него вошли 15 человек.