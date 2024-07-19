Рианна сообщила, что её личный бренд стал премиальным партнёром Олимпиады в Париже

Популярная певица Рианна сообщила, что её личный бренд Fenty Beauty стал премиальным партнёром Олимпийских игр в Париже.

«С гордостью сообщаю, что Fenty Beauty стал премиальным партнёром Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже», — написала Рианна на своей странице в социальной сети.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. В него вошли 15 человек. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.

Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.