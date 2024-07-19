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Церемония открытия Олимпиады в Париже на грани срыва

Церемония открытия Олимпиады в Париже на грани срыва
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Организаторы церемонии открытия Олимпиады в Париже получили уведомление от представителей профсоюза артистов о забастовке. В Союзе артистов-исполнителей Франции (SFA) разгорелся скандал по поводу оплаты труда артистов.

Сообщается, что забастовка не только ставит под угрозу церемонию открытия Олимпийских игр, но и под ударом находится репетиция открытия Паралимпийских игр.

«Сейчас идут генеральные репетиции церемоний, и мы с сожалением вынуждены объявить о подаче уведомления о забастовке на шоу 26 июля 2024 года, а также на следующих репетициях церемоний открытия Паралимпийских игр. Хотя лозунг: «Вместе мы достигнем большего» сегодня повсюду на улицах Парижа, мы отмечаем, что наши условия труда не обсуждались совместно и не были обсуждены в лучшую сторону. Мы также указали на сомнительную практику, вопиющее неравенство в обращении и отсутствие социального диалога во время подготовки к церемониям», — приводит заявление SFA Mirror.

В масштабной постановке церемонии открытия 26 июля на реке Сена задействованы 3000 артистов и 400 танцоров.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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