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Церемония открытия ОИ на грани срыва, будущее Макгрегора в UFC. Главное к утру

Церемония открытия Олимпийских игр – 2024 в Париже на грани срыва, президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос о будущем Конора Макгрегора в организации, стало известно имя самого высокооплачиваемого игрока Ла Лиги сезона-2024/2025. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».