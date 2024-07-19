Церемония открытия ОИ на грани срыва, будущее Макгрегора в UFC. Главное к утру
Церемония открытия Олимпийских игр – 2024 в Париже на грани срыва, президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос о будущем Конора Макгрегора в организации, стало известно имя самого высокооплачиваемого игрока Ла Лиги сезона-2024/2025. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Церемония открытия Олимпиады в Париже на грани срыва.
- Дана Уайт ответил на вопрос о будущем Макгрегора в UFC.
- Назван самый высокооплачиваемый игрок Ла Лиги сезона-2024/2025, это не Килиан Мбаппе.
- В «Динамо» Махачкала ответили на вопрос о возможных переходах Дзюбы и Джикии в клуб.
- Модрич объяснил своё решение продлить контракт с «Реалом».
- Стало известно, за сколько «Манчестер Сити» может продать форварда Альвареса.
- Макгрегор ответил на вопрос о возможном бое с Хабибом на голых кулаках.
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