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19 июля главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НБА, Олимпийские игры (Олимпиада)

Церемония открытия ОИ на грани срыва, будущее Макгрегора в UFC. Главное к утру
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Церемония открытия Олимпийских игр – 2024 в Париже на грани срыва, президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос о будущем Конора Макгрегора в организации, стало известно имя самого высокооплачиваемого игрока Ла Лиги сезона-2024/2025. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Церемония открытия Олимпиады в Париже на грани срыва.
  2. Дана Уайт ответил на вопрос о будущем Макгрегора в UFC.
  3. Назван самый высокооплачиваемый игрок Ла Лиги сезона-2024/2025, это не Килиан Мбаппе.
  4. В «Динамо» Махачкала ответили на вопрос о возможных переходах Дзюбы и Джикии в клуб.
  5. Модрич объяснил своё решение продлить контракт с «Реалом».
  6. Стало известно, за сколько «Манчестер Сити» может продать форварда Альвареса.
  7. Макгрегор ответил на вопрос о возможном бое с Хабибом на голых кулаках.
  8. «Лейкерс» обыграли «Кливленд» в Летней лиге НБА, Бронни обновил рекорд результативности.
  9. Де Паульо финале Копы: когда мы увидели, как плачет Месси, то сказали: «Это для него».
  10. Агент: пример Дуарте может поспособствовать приезду в Россию других парагвайцев.
  11. «Юнайтед» предложил в 2,5 раза больше денег за подписание Йоро, чем «Реал» — TEAMtalk.
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