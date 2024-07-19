Японская гимнастка пропустит Олимпиаду-2024 из-за курения и распития алкоголя — RMC Sport

Капитан женской сборной Японии по спортивной гимнастике Сёко Мията отправится домой из-за курения и употребления алкоголя. Об этом сообщает RMC Sport.

Ассоциация гимнастики Японии провела расследование и в ходе беседы спортсменка подтвердила факт нарушений. Тем самым Мията пренебрегла командным кодексом поведения. Сейчас японская сборная находится в Монако, где и проходит подготовку к Олимпийским играм. Сама Мията не вышла в среду на открытую для СМИ тренировку. А уже затем заявила об отказе от участия в Играх.

Сёко Мията 19 лет. В стране действует запрет на курение до 20 лет. На ЧМ-2022 гимнастка завоевала бронзовую медаль в соревнованиях на бревне.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Гимнастический турнир начнётся 27 июля, а завершится 5 августа.