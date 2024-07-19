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Игрок сборной Австралии по хоккею на траве ампутировал палец ради участия в Олимпиаде

Игрок сборной Австралии по хоккею на траве ампутировал палец ради участия в Олимпиаде
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Игрок сборной Австралии по хоккею на траве Мэтт Доусон ампутировал часть пальца руки, чтобы участвовать на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Ранее он сломал палец, и, по вердикту врачей, для того, чтобы спортсмен смог выступить на Играх, ему нужно было сделать ампутацию.

«Я принял взвешенное решение вместе с пластическим хирургом не только ради возможности сыграть в Париже, но и для дальнейшей жизни. Лучшим вариантом для меня было удалить верхнюю часть пальца. Думаю, это захватывающий вызов. Надеюсь, мне не понадобится слишком много времени, чтобы вернуть форму», – приводит слова Доусона The West Australian со ссылкой на 7NEWS.

По словам тренера сборной Австралии Колина Бэтча, хоккеист уже вернулся к тренировкам и является примером самоотверженности для других спортсменов.

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