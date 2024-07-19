Все новости спорта, что вы пропустили, — в видео «Чемпионата»! Выпуск от 19 июля

Каждый день в мире спорта происходит огромное количество важных и заметных событий, «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с главными из них за вчерашний день, 18 июля. Для особого удобства подборка ключевых спортивных новостей представлена в видеоформате.
Главные новости дня за 18 июля:
1) МОК утвердил окончательный список россиян, которые выступят на Олимпиаде в Париже.
2) Евгений Кузнецов стал неограниченно свободным агентом, расторгнув контракт с «Каролиной».
3) «Манчестер Юнайтед» объявил о покупке защитника Лени Йоро, которого вёл «Реал».
4) ФИФА может отстранить Израиль от футбола из-за боевых действий в Газе.
5) Московское «Динамо» подписало контракт с канадским форвардом НХЛ Максимом Комтуа.
6) 17-летний Ямаль вошёл в десятку самых дорогих футболистов мира по версии Transfermarkt.
7) «Барселона» может перехватить у «Галатасарая» Вендела.