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Все новости спорта, что вы пропустили, — в видео «Чемпионата»! Выпуск от 19 июля

Каждый день в мире спорта происходит огромное количество важных и заметных событий, «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с главными из них за вчерашний день, 18 июля. Для особого удобства подборка ключевых спортивных новостей представлена в видеоформате.

Главные новости дня за 18 июля:

1) МОК утвердил окончательный список россиян, которые выступят на Олимпиаде в Париже.

2) Евгений Кузнецов стал неограниченно свободным агентом, расторгнув контракт с «Каролиной».

3) «Манчестер Юнайтед» объявил о покупке защитника Лени Йоро, которого вёл «Реал».

4) ФИФА может отстранить Израиль от футбола из-за боевых действий в Газе.

5) Московское «Динамо» подписало контракт с канадским форвардом НХЛ Максимом Комтуа.

6) 17-летний Ямаль вошёл в десятку самых дорогих футболистов мира по версии Transfermarkt.

7) «Барселона» может перехватить у «Галатасарая» Вендела.