Миланский иллюстратор опубликовал серию забавных работ накануне Олимпиады-2024

Миланский иллюстратор Робин Яйла опубликовал серию забавных работ накануне Олимпийских игр 2024 года. Картинки автор разместил в социальных сетях.

На работах изображена перевёрнутая Эйфелева башня, которая стала факелом с огнём и в то же время теннисной ракеткой, а также Большое колесо обозрения, которое теперь превратилось в часть гоночного велосипеда.

Фото: из личного архива Робина Яйла

Фото: из личного архива Робина Яйла

Фото: из личного архива Робина Яйла

Фото: из личного архива Робина Яйла

Фото: из личного архива Робина Яйла

Фото: из личного архива Робина Яйла

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Соревнования пропустит японская гимнастка Сёко Мията. Всему виной курение и употребление алкоголя. Ассоциация гимнастики Японии провела расследование, и в ходе беседы спортсменка подтвердила факт нарушений. Тем самым Мията пренебрегла командным кодексом поведения. Сама Мията не вышла в среду на открытую для СМИ тренировку. А уже затем заявила об отказе от участия в Играх.