С 19 июля начала действовать резолюция ООН об «Олимпийском перемирии»

Сегодня, 19 июля, на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ГА ООН) была принята резолюция о соблюдении «Олимпийского перемирия» на Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже в 2024 году.

Она была согласована подавляющим большинством в 118 голосов при двух воздержавшихся и ни одного голоса «против».

«В этом хрупком мире резолюция об «Олимпийском перемирии» актуальна как никогда. В эти трудные времена она даёт нам возможность послать недвусмысленный сигнал миру – да, мы можем объединиться даже во времена войн и кризисов. Да, мы можем взяться за руки и работать вместе ради лучшего», — сказал президент МОК Томас Бах в своём обращении к Генеральной Ассамблее ООН.

Резолюция призывает соблюдать «Олимпийское перемирие» с семи дней до Олимпийских игр в июле 2024 года до семи дней после Паралимпийских игр.