Масштабный сбой в Microsoft затронул информационные системы комитета Олимпийских игр

Масштабный сбой систем Microsoft, нарушивший работу связи и аэропортов во всём мире, затронул информационные системы комитета Олимпийских игр — 2024 в Париже.

По данным австралийского телеканала ABC, причина связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike. На этой неделе компания выпустила обновление, которое привело к сбоям в работе ноутбуков Microsoft — многие устройства произвольно перезагружались и отображали сообщение об ошибке на синем экране.

Во Франции, США, Германии, Австралии и других странах сообщают о техническом сбое в работе операторов связи, банков и авиакомпаний.

Напомним, Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа. Сегодня, 19 июля, была принята резолюция о соблюдении «Олимпийского перемирия» на Олимпийских и Паралимпийских играх в 2024 году.